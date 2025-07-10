Неубиваемый куст! Цветет даже в адскую жару и ледяной дождь на любых почвах

Неубиваемый куст! Цветет даже в адскую жару и ледяной дождь на любых почвах

Этот неубиваемый куст станет беспроигрышным вариантом для сада, где погода непредсказуема, а желание видеть цветы — неизменно! Он пышно цветет даже в адскую жару и ледяной дождь.

Если вам нужен куст-многолетник, который будет радовать соцветиями в любое лето — жаркое, холодное, засушливое или дождливое, — выбирайте гортензию метельчатую. Этот кустарник поражает своей выносливостью: он цветет с июля по октябрь, не боится перепадов температур, выдерживает как палящее солнце (если почва влажная), так и затяжные дожди (при хорошем дренаже).

Его крупные конусовидные соцветия меняют цвет от белого до розового и даже бордового, создавая эффектное пятно в саду. Гортензия метельчатая не требует сложного ухода — достаточно полива в засуху и одной подкормки в начале лета комплексным удобрением. Она растет на любых почвах, а обрезку переносит легко, что позволяет формировать куст по своему вкусу.

Для холодных регионов лучше выбирать сорта типа «Лаймлайт» или «Пинки Винки», которые выдерживают морозы до -30 °C без укрытия.

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