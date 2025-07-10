Крошка-картошка с грибами и сыром! Ужин за 20 минут из простых продуктов!

Крошка-картошка с грибами и сыром! Ужин за 20 минут из простых продуктов!

Картофельная крошка с грибами и сыром — хрустящее наслаждение! Это блюдо — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется чего-то сытного и ароматного, но нет времени на сложные рецепты. Хрустящая картошечка, нежные грибы и тягучий сыр создают идеальную гармонию вкусов. Готовится быстро, а результат впечатляет!

Начинаем с подготовки картофеля: 4 средние картофелины тщательно моем и натираем на крупной терке. Чтобы убрать лишний крахмал, промываем под холодной водой и отжимаем через марлю. Добавляем щепотку соли и перца, перемешиваем.

Теперь грибы — 300 г шампиньонов нарезаем пластинками. На разогретой сковороде с 2 ст. л. растительного масла обжариваем мелко нарезанную луковицу до прозрачности, затем добавляем грибы. Жарим до золотистого цвета, в конце посыпаем щепоткой сушеного чеснока и укропа.

Собираем блюдо: в форму для запекания выкладываем половину картофельной массы, разравниваем. Сверху распределяем грибную начинку, затем оставшуюся картошку. Плотно утрамбовываем и посыпаем 150 г тертого сыра (идеально подойдет моцарелла или чеддер).

Запекаем в разогретой до 180°C духовке 25–30 минут до румяной корочки. Чтобы сыр лучше растопился, за 5 минут до готовности можно включить гриль. Подаем горячим, украсив веточками зелени.

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