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11 июля 2025 в 10:15

Тревожные признаки! Как спасти лук, если он уже начал гнить на грядке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Гниль может появиться на луковицах в любое время, в особенности в последний месяц перед сбором. Рассказываем, какие тревожные признаки укажут на порчу урожая и как спасти лук, если он уже начал гнить на грядке.

Чтобы определить, что лук начал гнить, проверьте перья — они желтеют, становятся водянистыми у основания и легко отрываются. На луковицах появляются мягкие темные пятна, плесень или слизь, а при выкапывании чувствуется резкий гнилостный запах. Если заметили эти признаки, срочно выкопайте все пораженные луковицы, чтобы гниль не перешла на соседние.

Здоровый лук просушите на солнце 2–3 дня, перевернув перья вниз. Грядку пролейте раствором марганцовки (1 г на 10 л воды) для дезинфекции. Не поливайте лук 2 недели после этого — избыток влаги усугубляет проблему. Если гниль появилась из-за луковой мухи, посыпьте землю табачной пылью или золой. Эти меры спасут урожай и предотвратят распространение болезни!

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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