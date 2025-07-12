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12 июля 2025 в 03:33

Это убивает цветение и плодоношение сливы: ошибки 90% дачников

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Зачастую причина отсутствия урожая сливы кроется в неправильном уходе за деревом. Рассказываем, что убивает цветение и плодоношение сливы и оставляет вас без сочных плодов.

Ошибки 90% дачников: перекорм азотом (навоз, мочевина) — вызывает рост веток вместо бутонов; неправильная обрезка (слишком ранняя или радикальная) удаляет цветочные почки; загущенная крона создает тень и мешает опылению.

Многие сажают сливу в тени — это тоже ошибка. Ей нужно минимум 6 часов солнца в день. Глубокая перекопка приствольного круга повреждает корни. Полив холодной водой во время бутонизации вызывает стресс.

Игнорирование болезней (клястероспориоз, монилиоз) губит почки. Позднее снятие урожая в прошлом сезоне истощает дерево. Отказ от профилактики вредителей (сливовая плодожорка) ослабляет растение. Исправление этих ошибок вернет сливе пышное цветение!

Ранее стало известно, в какую погоду нельзя подкармливать томаты.

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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