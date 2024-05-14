Врач рассказала, от каких продуктов нужно отказаться при проблемах с кожей Врач Джутова: при проблемах с кожей нужно отказаться от шоколада

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Если есть проблемы с кожей, лучше отказаться от шоколада и апельсинов, рассказала в беседе с РИАМО врач-диетолог Марьяна Джутова. По ее словам, также рекомендуется исключить из рациона чипсы и жареную пищу.

Шоколад — содержит много сахара, жиров, часто выступает в роли аллергена. Апельсины, мандарины, лимоны и другие цитрусовые — вследствие высокого содержания витамина С также могут стать причиной аллергических реакций с кожными проявлениями, — объяснила медик.

Врач отметила, что также нужно отказаться от жареной пищи и чипсов, если есть кожные проблемы. У таких продуктов высокий гликемический индекс, который способствует появлению акне.

Кроме того, нужно исключить из рациона алкоголь, порекомендовала диетолог. Алкоголь обезвоживает кожу и может усугубить воспаление, а также ускорить процессы старения. Чтобы улучшить состояние кожи, необходимо пить достаточно воды, включить в рацион питания рыбу, семена и орехи, и увеличить потребление зелени, овощей и фруктов, заключила Джутова.

Ранее врач-оториноларинголог Асият Зиркуева рассказала, что лучше отказаться от соленой, жирной и острой пищи, если есть раздражение горла или першение. По ее словам, это может привести к раздражению задней стенки глотки.