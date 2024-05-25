Сколько стоит клубника в Москве и регионах: фото с рынков и из магазинов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В России начался сезон клубники. Жители Москвы могут приобрести свежие ягоды в специальных торговых точках. Кроме того, клубнику можно найти на прилавках популярных торговых сетей столицы и регионов.

С 1 по 22 мая средняя цена за килограмм клубники составила 588 рублей, что на 20% больше, чем в прошлом году.

Например, в московских киосках стоимость клубники составляет 580 рублей за килограмм, в розничных магазинах — от 599 рублей за килограмм. На рынке в подмосковном городе Королеве можно купить килограмм клубники за 550 рублей.

В южных регионах России цены на клубнику значительно ниже. Так, в Крыму, в Феодосии, стоимость составляет 280 рублей за килограмм.

Диетолог Наталья Лазуренко рассказала, что при выборе клубники нужно обращать внимание на цвет и форму ягод. По ее словам, клубника должна иметь ярко-красный оттенок без зеленых, бледных, белых, черных участков. Более того, как отметила диетолог, на ягодах не должно быть плесени. По консистенции ягоды должны быть упругими, без мягких, продавленных участков.

Также Лазуренко заявила, что в клубнике имеются необходимые микроэлементы и большое количество витаминов, которые помогают укрепить иммунитет. По ее словам, эта ягода поддерживает красоту, здоровье, молодость, а также улучшает пищеварение. В ягоде есть антиоксиданты, которые могут снижать воспаления и уменьшать риск развития хронических заболеваний, заключила специалист.

Фото ценников на рынках и в магазинах — в галерее NEWS.ru.