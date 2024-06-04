Слаще меда: как выбрать вкусную клубнику без гнильцы по виду и запаху

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Лето — пора свежих ягод и фруктов, однако клубника занимает особое место среди них. Эта ягода считается главным хитом летнего сезона, но ее не так просто выбрать. Эксперты рассказали, как купить в магазине свежую и вкусную клубнику без гнильцы.

В первую очередь нужно обратить внимание на внешний вид клубники. Ягода должна быть ярко-красного цвета без пятен и повреждений. Наощупь они должны быть твердыми, но не слишком жесткими. Если плод мягкий и с темными пятнами, значит, он перезрел и начинает портиться.

Также о свежести клубники может говорить ее аромат. Хорошая ягода источает яркий и насыщенный запах. Она должна пахнуть сладко и приятно. А вот клубнику без запаха лучше не покупать.

Кроме того, при выборе этой ягоды нужно обратить внимание на ее размер. Крупная ягода может быть менее сладкой и водянистой. Лучше выбирать плоды среднего размера и с равномерным окрасом. Как правило, именно такие ягоды сочные и сладкие.

Ранее врач Екатерина Кашух заявила, что немытая клубника содержит на себе большое количество болезнетворных бактерий и вирусы. При этом на ягодах, растущих близко к земле, могут находиться даже глисты. Врач призвала мыть клубнику с особой тщательностью.