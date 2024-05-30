Врач напомнила об опасности заражения глистами от немытой клубники Врач Кашух: от немытой клубники может заразиться глистами

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Немытая клубника содержит на себе большое количество болезнетворных бактерий и вирусы, рассказала в беседе с LIFE.ru врач Екатерина Кашух. При этом на ягодах, растущих близко к земле, могут находиться даже глисты. Врач призвала мыть клубнику с особой тщательностью.

Клубника — продукт, который нужно мыть особенно тщательно: исследования показали, что на поверхности ягод может находиться большое количество бактерий, вирусов и простейших микроорганизмов. Некоторые из них, например кишечная палочка, кронобактер или листерии, могут вызвать серьезное расстройство ЖКТ, сопровождающееся тошнотой, рвотой, диареей. Так как клубника растет близко к земле, высока вероятность заразиться глистами, — подчеркнула Кашух.

Врач посоветовала использовать для мытья ягод раствор воды с содой, солью или столовым уксусом. Она порекомендовала оставить в нем клубнику на 15-20 минут, а после промыть ее в проточной воде. При этом обрабатывать ягоды стоит непосредственно перед употреблением, так как их нежная структура быстро портиться от соприкосновения с водой.

Заслуженный врач России Ольга Шарапова ранее отмечала, что употребление клубники может привести к появлению аллергических реакций. Помимо этого, ее не стоит есть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.