Садоводам раскрыли, что сажать рядом с клубникой для запредельного урожая Homes and Gardens: для урожая рядом с клубникой нужно сажать лук и бобовые

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Существует несколько способов повысить урожайность клубники, одним из них является высадка определенных растений рядом с кустами, сообщает издание Homes and Gardens со ссылкой на эксперта-садовода Карен Дарлоу. По ее словам, одними из друзей клубники являются лук и бобовые.

Как объяснила Дарлоу, запах лука отпугивает многих садовых вредителей. Бобовые же культуры улучшают почву рядом с клубникой, фиксируя азот и тем самым питая ее. Для этого подойдут фасоль и горох. Кроме того, рядом с клубникой полезно сажать бархатцы. Фитонциды этого растения отпугивают вредителей, а также угнетают деятельность болезнетворных почвенных грибков. Кроме того, компаньонами клубники являются настурция, лаванда, белый клевер и базилик.

При этом к неудачным соседям ягоды относятся цветная и кочанная капуста, брокколи, фенхель, картофель, дыня, перец и мята. По словам Дарлоу, корни последней агрессивно распространяются по саду, что может мешать развитию и росту клубники.

Ранее глава Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин посоветовал использовать в качестве удобрения яичную скорлупу. По его словам, это дешево и эффективно. В скорлупе содержится кальций, выступающий основным строительным материалом для растений, а также отпугивающий вредителей.