Агроном дал советы по выбору сезонных фруктов и овощей Агроном Викулов: при выборе сезонных томатов нужно обращать внимание на аромат

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Сезонные огурцы и помидоры уже можно найти на прилавках российских магазинов, заявил в беседе с «Москвой 24» агроном Владимир Викулов. Он подчеркнул, что при выборе томатов стоит обращать внимание на аромат и внешний вид, а также отказаться от покупки пасленовых с водянистыми пятнами, так как это свидетельствует о несвежести плодов.

Уже есть наши помидоры и огурцы. Их везут из южных регионов России. Теплая солнечная погода влияет на качество плодов. <...> Нужно обращать внимание на аромат. У хорошего помидора, который вырос и созрел на растении, он насыщенный. Качество у такого продукта выше, чем у того, который был собран в недозрелом состоянии и созрел в процессе хранения, — уточнил Викулов.

По его словам, не стоит приобретать недозревшие помидоры и картофель с зелеными пятнами. Викулов посоветовал присматриваться к упругим огурцам, так как мягкий овощ предупреждает о неправильном хранении.

Специалист напомнил, что в магазинах уже можно заметить арбузы и дыни, но их стоит покупать во второй половине летнего сезона. Как отметил агроном, такие бахчевые выращены за границей и могут содержать большое количество нитратов, которые способны привести к отравлению. При покупке персиков, нектаринов и абрикосов Викулов посоветовал не выбирать твердые плоды без запаха, так как они не успели дозреть.

Специалисты Роспотребнадзора ранее посоветовали выбирать среди сезонных ягод клубнику и землянику. Они полезны для организма из-за содержания витаминов и клетчатки.