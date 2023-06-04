Как выбрать арбуз: полезные советы Расскажем, как купить вкусный, сладкий и спелый арбуз

Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press

Как выбрать сладкий арбуз

С наступлением летнего сезона на прилавках рынков и в магазинах появляются полосатые гиганты. Чтобы вы могли купить спелую бахчевую культуру, расскажем, как выбрать арбуз.

Как выбрать сладкий арбуз по виду

Перед тем, как выбрать арбуз на рынке, посмотрите на место, где находятся плоды. Не стоит покупать их вблизи автомагистралей и пыльных дорог. По нормам настил, на котором лежат арбузы, должен быть не ниже 20 см от земли и не ближе 5 метров от проезжей части.

После этого стоит обратить внимание на сами плоды, чаще всего рядом с продавцом будет лежать «образец» — половинка арбуза. Посмотрите на его кожуру: она должна быть целой, без тёмных отметин и трещин. Единственное пятно, которое может быть на поверхности арбуза — земляное. Мелкие царапины допустимы, при транспортировке кожуру могут немного повредить.

Не пытайтесь найти на кожуре проколы от иглы, через которую арбузы якобы чем-то накачивают. В таких случаях плод начал бы мгновенно портиться и потерял товарный вид, что никому не выгодно.

Как выбрать вкусный арбуз по корочке? Слегка поскребите ее ногтем. Если верхний тонкий слой легко царапается, то, скорее всего, плод созрел. У неспелых растений кожура дубовая: ее сложно проткнуть ногтем. Также она более глянцевая, чем у зрелого плода.

Не стоит выбирать слишком большие или слишком маленькие плоды. Первые могут быть перезрелыми, а вторые — зелеными. Тем более, что фермеры могли применять большое количество удобрений для крупных растений. Оптимальный вес среднего арбуза составляет от 7 до 12 килограмм.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Как выбрать вкусный арбуз

Как выбрать спелый арбуз: другие способы

Выбрать хороший арбуз можно и по звуку. Такой трюк покажется сложным тем, кто делает это впервые, т.к. до этого нужно сравнить, как звучат переспелый и незрелый плоды. У перележавшего арбуза звук глухой, у неспелого — слишком звонкий. Звук зрелого плода гулкий и вибрирующий.

Есть версия, что перед покупкой арбуз необходимо сжать и по треску внутри определить, насколько он спелый. Но такая схема применима лишь к тем растениям, которые не перевозили. Дело в том, что арбуз может трещать только один раз, что могло произойти во время его перевозки.

Как правильно выбрать арбуз по состоянию «хвостика»? Тут мнения расходятся. Одни специалисты утверждают, что он обязательно должен быть сухим. Другие, напротив, настаивают на зеленом варианте. Всё зависит от того, где вы покупаете арбуз: если это развал рядом с бахчевым полем, то плодоножка может быть и не засохшей. Чаще всего она желтеет уже при транспортировке. А при покупке в супермаркете просто смотрите, чтобы она была не вялой, а именно сухой и твердой.

Еще одно правило: арбуз должен весить меньше, чем выглядит. Если на прилавке вы видите большой плод, а показатель на весах меньше того, какой вы представляли, значит он созрел. Но есть и нюанс: плод не должен быть слишком легким. Это будет значить, что он переспел, и вся влага из него ушла. Вот тогда по нему можно постучать: глухой звук — пустой арбуз.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Как выбрать спелый арбуз

Как не отравиться арбузом: важные правила

· Не покупайте разрезанные плоды.

Большинство отравлений происходит не из-за нитратов или удобрений, а потому, что бактерии с корочки попали внутрь при нарезке. Пока плод созревал, он лежал на земле, а потом его могли порезать не самым чистым ножом.

· Не бойтесь нитратов

Нитраты — это удобрения, которые нужны для созревания плода. Полностью спелый арбуз не содержит в себе этих веществ, он их уже переработал. Но даже в зеленых плодах нитраты могут находиться только в корочке. Поэтому не съедайте мякоть до белой части, тем более что она невкусная.

Фото: Global Look Press Как выбрать арбуз

· Соблюдайте сезонность

На сегодняшний день в супермаркетах импортные арбузы продаются даже зимой. Но будет ли польза от таких плодов — большой вопрос. Если арбуз везли издалека, то его явно сорвали недозрелым, что могло повлиять и на вкусовые качества. Идеальный период для покупки арбузов — с конца июля до середины сентября.

· Тщательно мойте арбуз

Прежде, чем нарушить целостность кожуры, плод нужно хорошо помыть. Это спасет не только от бактерий, которые живут в земле, но и от тех веществ, которыми фермеры обрабатывали бахчевую культуру. Ведь им необходимо не только удобрять почву, но и защищать урожай от вредителей. Не просите надрезать выбранный арбуз на рынке: по водянистой мякоти все нежелательные вещества распространятся по всему плоду.

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