Как ускорить созревание томатов за считаные дни — секрет в контейнере

Последние томаты на кустах часто долго не дозревают, отнимая время и силы. Простое бытовое решение поможет ускорить процесс в несколько раз.

Чистый пластиковый контейнер с крышкой превращается в мини-камеру дозревания, создавая оптимальный микроклимат внутри.

Сначала аккуратно снимают бурые или побелевшие плоды, выбирая только томаты без повреждений кожицы.

На дно контейнера кладут одно-два спелых яблока — они выделяют природный газ этилен, который стимулирует созревание.

Томаты укладывают сверху, не слишком плотно, чтобы плоды имели доступ к газу.

Контейнер плотно закрывают и ставят в темное теплое место с температурой около 20–25 °C.

Этилен запускает биохимические процессы в плодах, благодаря чему уже через 3–5 дней заметно улучшение цвета. Скорость созревания зависит от начальной зрелости томатов.

Контейнер периодически открывают для проветривания — это помогает избежать конденсата и порчи плодов.

Этот простой способ особенно полезен в конце сезона, когда нужно быстро собрать урожай до холодов или появления фитофторы.

Использование контейнера обеспечивает равномерное и быстрое дозревание томатов, делая их красными и вкусными.

