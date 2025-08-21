Помидоры в томатном соке для самых ленивых! Зимняя заготовка за 30 минут! Этот простой рецепт сохранит летний вкус помидоров до самых холодов. Минимум усилий — максимум удовольствия! Ароматные томаты в собственном соку станут идеальной закуской или основой для соусов.
Ингредиенты
- Помидоры — 2,5 кг
- Томатный сок — 1 л
- Соль — 1 ст. л.
- Сахар — 4 ч. л.
Приготовление
- Отберите красивые томаты. На помидорах сделайте крестообразные надрезы, залейте кипятком на 5 минут, затем переложите в холодную воду и снимите кожицу.
- Уложите очищенные томаты в стерильные банки. В кастрюле доведите томатный сок с солью и сахаром до кипения, залейте в банки. Стерилизуйте 15 минут, затем закатайте, переверните и укутайте до полного остывания.
