21 августа 2025 в 12:00

Помидоры в томатном соке для самых ленивых! Зимняя заготовка за 30 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Помидоры в томатном соке для самых ленивых! Зимняя заготовка за 30 минут! Этот простой рецепт сохранит летний вкус помидоров до самых холодов. Минимум усилий — максимум удовольствия! Ароматные томаты в собственном соку станут идеальной закуской или основой для соусов.

Ингредиенты

  • Помидоры — 2,5 кг
  • Томатный сок — 1 л
  • Соль — 1 ст. л.
  • Сахар — 4 ч. л.

Приготовление

  1. Отберите красивые томаты. На помидорах сделайте крестообразные надрезы, залейте кипятком на 5 минут, затем переложите в холодную воду и снимите кожицу.
  2. Уложите очищенные томаты в стерильные банки. В кастрюле доведите томатный сок с солью и сахаром до кипения, залейте в банки. Стерилизуйте 15 минут, затем закатайте, переверните и укутайте до полного остывания.

Ранее мы делились рецептом вкуснейшей заготовки на зиму. Бабушка называла эту закатку «Солянка»!

помидоры
томаты
соленья
простой рецепт
домашние заготовки
закрутки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
