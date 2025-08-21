Мужчина поймал пугающую крокодилов рыбу-голиафа массой 34 килограмма

Во время экспедиции по реке Конго в Африке 48-летний британец Гэри Ньюман поймал тигровую рыбу-голиафа массой 34 килограмма, передает Daily Mirror. Для приманки он использовал мертвую рыбу-бульдога.

Рыба сорвалась очень быстро, как это обычно делают голиафы, и по весу я сразу понял, что это крупный экземпляр, — рассказал Ньюман.

Тигровая рыба-голиаф, известная также как мбенга, выделяется своими 32 острыми зубами, которые напоминают зубы акулы. Этот африканский хищник, напоминающий пиранью, обладает устрашающим внешним видом и агрессивным поведением, вызывающим страх даже у небольших крокодилов.

После фотосессии с уловом Ньюман бережно отпустил рыбу, подчеркнув ее уязвимость. В туркомпании Boroma Fishing назвали улов Ньюмана выдающимся событием, подчеркнув, что такие крупные особи тигровых рыб-голиафов попадаются крайне редко. Популяция этого вида значительно сокращается из-за браконьерства, несмотря на его важную роль в экосистеме и экономике Центральной Африки.

