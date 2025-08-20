Зеленые помидоры по-грузински: эти банки никогда не остаются на второй год

Зеленые помидоры по-грузински в пряном маринаде — это идеальная закуска с ярким вкусом, где гармонично сочетаются кислинка, легкая острота и аромат специй. Эти банки никогда не остаются храниться на второй год.

Для приготовления понадобится: 2 кг зеленых помидоров, 4 зубчика чеснока, 2 острых перца, зонтик укропа, 5 листьев хрена, 10 горошин душистого перца. Нарежьте помидоры дольками, уложите в стерильные банки, перекладывая специями. Приготовьте маринад: на 1,5 л воды 3 ст. л. соли, 5 ст. л. сахара, 100 мл 9%-ного уксуса, доведите до кипения. Залейте кипящим маринадом помидоры, сразу закатайте крышками, переверните и укутайте до остывания.

Через 2 недели маринованные томаты приобретут насыщенный вкус — они хороши как самостоятельная закуска или дополнение к мясным блюдам. Храните в прохладном месте до года.

