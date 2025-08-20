Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 19:46

Маринованные томаты без кипячения рассола: на них вы потратите 10 минут

Хрустящие маринованные помидоры, приготовленные без кипячения рассола, сохраняют свежий летний вкус с пикантной ноткой чеснока и пряностей. Томаты получаются упругими, с насыщенным ароматом укропа и листьев смородины.

Для приготовления возьмите 1,5 кг плотных помидоров (сливки или черри), 3 зубчика чеснока, зонтик укропа, 5 листьев смородины, 1 ст. л. горчицы в зернах. На дно чистой трехлитровой банки уложите специи, затем — плотно помидоры. Приготовьте холодный рассол: на 1 л кипяченой воды 1,5 ст. л. соли, 2 ст. л. сахара, 50 мл 9%-ного уксуса. Залейте помидоры рассолом. Закройте капроновой крышкой и сразу уберите в холодильник.

На эти помидоры вы потратите 10 минут. После того, как вы закрыли банки, дайте им настояться три дня. Спустя это время томаты можно кушать — они сохраняют свежесть до 4 месяцев. Идеальная закуска к картошке и мясу!

Ранее стало известно, как приготовить лечо за 15 минут: без лишних расходов, хлопот и затрат времени.

Дарья Иванова
Д. Иванова
