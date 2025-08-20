Итальянка научила готовить спагетти болоньезе! Одна супердобавка решает все! Классический итальянский соус с говяжьим фаршем и базиликом — беспроигрышный вариант для сытного ужина. Аромат сушёных трав и томатов создаёт неповторимый вкус. А секретная добавка — это вино!
Ингредиенты
- Говяжий фарш — 100 г
- Лук — 1 шт.
- Помидоры — 3 шт.
- Чеснок — 1 долька
- Томатная паста — 2 ч. л.
- Сушёный базилик — щепотка
- Сахар — щепотка
- Красное вино — 2 ст. л.
- Орегано — щепотка
- Спагетти — 80 г
Приготовление
- Обжарьте фарш до румяности, слейте лишний жир и добавьте нарезанный лук с чесноком. Введите помидоры, томатную пасту, специи, сахар и вино.
- Тушите под крышкой 20–30 минут до загустения. Подавайте с отваренными аль денте спагетти, посыпав пармезаном.
