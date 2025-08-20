Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Итальянка научила готовить спагетти болоньезе! Одна супердобавка решает все! Классический итальянский соус с говяжьим фаршем и базиликом — беспроигрышный вариант для сытного ужина. Аромат сушёных трав и томатов создаёт неповторимый вкус. А секретная добавка — это вино!

Ингредиенты

  • Говяжий фарш — 100 г
  • Лук — 1 шт.
  • Помидоры — 3 шт.
  • Чеснок — 1 долька
  • Томатная паста — 2 ч. л.
  • Сушёный базилик — щепотка
  • Сахар — щепотка
  • Красное вино — 2 ст. л.
  • Орегано — щепотка
  • Спагетти — 80 г

Приготовление

  1. Обжарьте фарш до румяности, слейте лишний жир и добавьте нарезанный лук с чесноком. Введите помидоры, томатную пасту, специи, сахар и вино.
  2. Тушите под крышкой 20–30 минут до загустения. Подавайте с отваренными аль денте спагетти, посыпав пармезаном.

