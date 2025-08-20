Итальянка научила готовить спагетти болоньезе! Одна супердобавка решает все! Классический итальянский соус с говяжьим фаршем и базиликом — беспроигрышный вариант для сытного ужина. Аромат сушёных трав и томатов создаёт неповторимый вкус. А секретная добавка — это вино!

Ингредиенты

Говяжий фарш — 100 г

Лук — 1 шт.

Помидоры — 3 шт.

Чеснок — 1 долька

Томатная паста — 2 ч. л.

Сушёный базилик — щепотка

Сахар — щепотка

Красное вино — 2 ст. л.

Орегано — щепотка

Спагетти — 80 г

Приготовление

Обжарьте фарш до румяности, слейте лишний жир и добавьте нарезанный лук с чесноком. Введите помидоры, томатную пасту, специи, сахар и вино. Тушите под крышкой 20–30 минут до загустения. Подавайте с отваренными аль денте спагетти, посыпав пармезаном.

