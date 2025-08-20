Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Американский пирог с яблоками и сливами: сочный, ароматный и очень вкусный

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пирог со сливами и яблоками: осеннее наслаждение в каждой крошке! Когда за окном дождь и слякоть, нет ничего уютнее, чем аромат свежей выпечки, наполняющий дом. Этот пирог — именно то, что нужно для осенних вечеров: сочная фруктовая начинка с приятной кислинкой, нежное песочное тесто и хрустящая карамельная корочка. Он идеально сочетается с чашкой чая или кофе, даря настоящее чувство тепла и уюта. Готовится просто, а результат выглядит так, словно вы провели на кухне целый день!

Рецепт:

Размягчённое сливочное масло (125 г) взбейте с сахаром (120 г) до пышной светлой массы. Добавьте по одному яйца, продолжая взбивать. Влейте 2 ст. л. сливок, перемешайте. Муку (150 г) смешайте с разрыхлителем (1 ч. л.), постепенно введите в масляную смесь. Тесто получится густым и однородным. Яблоки и сливы нарежьте тонкими дольками. Форму смажьте маслом, выложите тесто, разровняйте. Сверху веером разложите фрукты, слегка вдавив их в тесто. Посыпьте сверху щепоткой сахара с корицей. Выпекайте 30–35 минут при 180 °C до золотистого цвета. Дайте немного остыть — и наслаждайтесь вкусом осени!

