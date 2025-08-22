Чесночные стрелки не выбрасываю — готовлю по-корейски с крутецким соусом

Чесночные стрелки в остром корейском соусе — это необычная закуска с ярким вкусом и пикантным ароматом. Блюдо сочетает в себе свежесть молодых стрелок и насыщенный вкус традиционных корейских приправ. Такой вариант приготовления позволяет по-новому использовать то, что часто отправляется в мусорное ведро.

Для приготовления промойте 600 г чесночных стрелок, удалите жесткие кончики и нарежьте на кусочки длиной 5–7 см. Бланшируйте в кипящей воде 1–2 минуты, затем сразу охладите в ледяной воде. Для соуса смешайте 1 ст. л. кочуджан, 1 ст. л. кочукару, 3 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. рыбного соуса, 2 ст. л. кунжутного сиропа и 1 ст. л. сахара. Залейте стрелки приготовленным соусом, добавьте 1 ст. л. кунжутных семян и тщательно перемешайте. Оставьте мариноваться в холодильнике на 2–3 часа.

Готовая закуска получается хрустящей с приятной остротой и сладковато-пряным послевкусием.

