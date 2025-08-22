Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 06:45

Чесночные стрелки не выбрасываю — готовлю по-корейски с крутецким соусом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чесночные стрелки в остром корейском соусе — это необычная закуска с ярким вкусом и пикантным ароматом. Блюдо сочетает в себе свежесть молодых стрелок и насыщенный вкус традиционных корейских приправ. Такой вариант приготовления позволяет по-новому использовать то, что часто отправляется в мусорное ведро.

Для приготовления промойте 600 г чесночных стрелок, удалите жесткие кончики и нарежьте на кусочки длиной 5–7 см. Бланшируйте в кипящей воде 1–2 минуты, затем сразу охладите в ледяной воде. Для соуса смешайте 1 ст. л. кочуджан, 1 ст. л. кочукару, 3 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. рыбного соуса, 2 ст. л. кунжутного сиропа и 1 ст. л. сахара. Залейте стрелки приготовленным соусом, добавьте 1 ст. л. кунжутных семян и тщательно перемешайте. Оставьте мариноваться в холодильнике на 2–3 часа.

Готовая закуска получается хрустящей с приятной остротой и сладковато-пряным послевкусием.

Ранее сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

еда
рецепты
овощи
чеснок
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Новость недели»: в России разработали тест на определение 25 вирусов
«Унизительный мир»: в США объяснили последствия плана ЕС для Украины
Боевики сбили полицейский вертолет, летевший уничтожить посевы коки
Герой России резко высказался о ремейках фильмов о Великой Отечественной
В Атлантическом океане зафиксировано сильное землетрясение
Чувственный танец медведя попал на видео
Ка-52М «Аллигатор» подорвал опорники ВСУ: успехи ВС РФ к утру 22 августа
Стало известно, какую причину смерти «рисуют» бойцам ВСУ в госпиталях
В РФ могут ввести обязательное страхование любителей экстремального туризма
Готовим драники без муки — облегченный вариант, едим и худеем
Названа операция, способная изменить восприятие внешности человека
Названо блюдо для идеального завтрака, которое зарядит энергией на день
Удары дронов ВСУ спровоцировали возгорания в Ростовской области
Врач рассказала, через какие продукты можно подхватить сальмонеллез
Украинец 10 лет просидит в тюрьме из-за раздачи гуманитарной помощи
За авиапассажиров в России будет установлен новый денежный сбор
Россиянам рассказали, какие прививки нужно поставить осенью
В Ростехе рассекретили, сколько составит выручка корпорации в 2025 году
Секрет молодости, «роман» с Паршутой, мнение об СВО: как живет Марк Тишман
Россиян предупредили о штрафе за неправильную парковку у жилого дома
Дальше
Самое популярное
Бабушка называла эту закатку «Солянка»! Вкуснейшая заготовка на зиму
Общество

Бабушка называла эту закатку «Солянка»! Вкуснейшая заготовка на зиму

Кабачковые дранцы по-белорусски! Самый вкусный и простой рецепт за 5 минут!
Общество

Кабачковые дранцы по-белорусски! Самый вкусный и простой рецепт за 5 минут!

Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!
Общество

Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.