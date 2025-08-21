Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 19:57

Один полив в августе сделает свеклу сладкой и сочной: вот оно как

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Свекла — неприхотливый корнеплод, но без правильной августовской подкормки плоды могут вырасти пресными и сухими. Именно в этот период растениям нужны элементы, которые отвечают за вкус и хранение урожая.

Что понадобится на 10 л воды:

  • сернокислый калий — 20–25 г;
  • борная кислота — 1–2 г;
  • древесная зола — 100–150 г.

Как приготовить и применять:

  1. Смешайте все ингредиенты.
  2. Залейте 10 литрами воды, перемешайте и дайте настояться.
  3. За несколько часов до внесения подкормки обильно полейте грядки чистой водой, чтобы защитить корни от ожогов.
  4. Поливайте вечером, осторожно проливая междурядья, а не сами корнеплоды. На 1 м² достаточно около 5 литров раствора.

Калий помогает свекле накапливать сахара, а зола дополнительно обогащает почву микроэлементами, улучшая вкус и продлевая срок хранения урожая.

Ранее также сообщалось о растениях, которые помогут охладить помещение в жару. Они очищают воздух, регулируют влажность и создают ощущение свежести.

овощи
урожай
советы
огороды
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мигрантка оказалась на скамье подсудимых за аферы на выплатах бойцу СВО
У Добронравова подозревают рак, Нагиев шпионит: новинки кино 21-27 августа
Нетаньяху объявил о скором завершении конфликта в Газе
В ФРГ потребовали спросить Зеленского о диверсиях на «Северных потоках»
Вилимски потребовал прекратить выплаты Киеву из-за «Северных потоков»
Как проверить, оригинал ли брендовая вещь? От часов до сумок
«Ставят телегу впереди лошади»: постпред РФ о гарантиях безопасности Киеву
Исинбаева в России: почему вернулась, неужели опять похороны?
В Верховной Раде Украины заявили о 100% антирейтинге Зеленского
Россиянин застрелил соседа из-за спора о заборе
Гениальный план Путина для ЕС, украинцев выгоняют из США: что будет дальше
Россия вышла из арбитражного процесса по «керченскому инциденту»
«Радиостанция Судного дня» повторила звучавшее перед СВО послание
Раскрыта дата слушаний по делу об экстрадиции Касаткина из Франции в США
Стало известно, сколько заявок подано на должность главы Верховного суда
Фигурантам группировки «Белая масть» могут дать пожизненные сроки
Четыре человека разбились насмерть в ДТП с «Газелью»
Юрист оценил вероятность запрета слова «инфоцыгане» в России
Раскрыта личность задержанного по делу о «Северных потоках» украинца
«Москвич» прокомментировал новость об отсутствии спроса на свою новинку
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.