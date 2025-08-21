Один полив в августе сделает свеклу сладкой и сочной: вот оно как

Свекла — неприхотливый корнеплод, но без правильной августовской подкормки плоды могут вырасти пресными и сухими. Именно в этот период растениям нужны элементы, которые отвечают за вкус и хранение урожая.
Что понадобится на 10 л воды:
- сернокислый калий — 20–25 г;
- борная кислота — 1–2 г;
- древесная зола — 100–150 г.
Как приготовить и применять:
- Смешайте все ингредиенты.
- Залейте 10 литрами воды, перемешайте и дайте настояться.
- За несколько часов до внесения подкормки обильно полейте грядки чистой водой, чтобы защитить корни от ожогов.
- Поливайте вечером, осторожно проливая междурядья, а не сами корнеплоды. На 1 м² достаточно около 5 литров раствора.
Калий помогает свекле накапливать сахара, а зола дополнительно обогащает почву микроэлементами, улучшая вкус и продлевая срок хранения урожая.
