Один полив в августе сделает свеклу сладкой и сочной: вот оно как

Свекла — неприхотливый корнеплод, но без правильной августовской подкормки плоды могут вырасти пресными и сухими. Именно в этот период растениям нужны элементы, которые отвечают за вкус и хранение урожая.

Что понадобится на 10 л воды:

сернокислый калий — 20–25 г;

борная кислота — 1–2 г;

древесная зола — 100–150 г.

Как приготовить и применять:

Смешайте все ингредиенты. Залейте 10 литрами воды, перемешайте и дайте настояться. За несколько часов до внесения подкормки обильно полейте грядки чистой водой, чтобы защитить корни от ожогов. Поливайте вечером, осторожно проливая междурядья, а не сами корнеплоды. На 1 м² достаточно около 5 литров раствора.

Калий помогает свекле накапливать сахара, а зола дополнительно обогащает почву микроэлементами, улучшая вкус и продлевая срок хранения урожая.

