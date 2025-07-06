Кабачковая нежность под сырно-грибной шапочкой — готовлю каждое лето

Кабачковые оладьи с сырно-грибной шапкой — летнее блюдо, которое не залеживается на столе. Нежная основа, хрустящая корочка и ароматная начинка. С чесночным соусом получается особенно вкусно.
Ингредиенты:
- кабачки — 2 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- мука — 4 ст. л.;
- помидор — 1 шт.;
- шампиньоны — 4 шт.;
- сыр — 50 г;
- сметана — 3 ст. л.;
- майонез — 1 ст. л.;
- чеснок — 2 зубчика;
- зелень — по вкусу;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
- Кабачки натереть, отжать, смешать с яйцами и мукой.
- Обжарить оладьи до румяности.
- Выложить в форму, добавить грибы и помидоры.
- Посыпать сыром, запекать 20 минут при 180 °C.
- Смешать сметану, майонез, чеснок и зелень.
Подавать горячими с соусом. Легкие, сытные и очень вкусные — такие оладьи станут любимым летним блюдом!
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