Кабачковая нежность под сырно-грибной шапочкой — готовлю каждое лето

Кабачковая нежность под сырно-грибной шапочкой — готовлю каждое лето

Кабачковые оладьи с сырно-грибной шапкой — летнее блюдо, которое не залеживается на столе. Нежная основа, хрустящая корочка и ароматная начинка. С чесночным соусом получается особенно вкусно.

Ингредиенты:

кабачки — 2 шт.;

яйца — 2 шт.;

мука — 4 ст. л.;

помидор — 1 шт.;

шампиньоны — 4 шт.;

сыр — 50 г;

сметана — 3 ст. л.;

майонез — 1 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

зелень — по вкусу;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Кабачки натереть, отжать, смешать с яйцами и мукой. Обжарить оладьи до румяности. Выложить в форму, добавить грибы и помидоры. Посыпать сыром, запекать 20 минут при 180 °C. Смешать сметану, майонез, чеснок и зелень.

Подавать горячими с соусом. Легкие, сытные и очень вкусные — такие оладьи станут любимым летним блюдом!

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