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06 июля 2025 в 17:31

Кабачковая нежность под сырно-грибной шапочкой — готовлю каждое лето

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковые оладьи с сырно-грибной шапкой — летнее блюдо, которое не залеживается на столе. Нежная основа, хрустящая корочка и ароматная начинка. С чесночным соусом получается особенно вкусно.

Ингредиенты:

  • кабачки — 2 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • мука — 4 ст. л.;
  • помидор — 1 шт.;
  • шампиньоны — 4 шт.;
  • сыр — 50 г;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • зелень — по вкусу;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Кабачки натереть, отжать, смешать с яйцами и мукой.
  2. Обжарить оладьи до румяности.
  3. Выложить в форму, добавить грибы и помидоры.
  4. Посыпать сыром, запекать 20 минут при 180 °C.
  5. Смешать сметану, майонез, чеснок и зелень.

Подавать горячими с соусом. Легкие, сытные и очень вкусные — такие оладьи станут любимым летним блюдом!

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сыры
кабачки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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