Добавили в салат эту ягоду — получили шедевр! Трюк из модного ресторана

Этот салат с голубикой и фетой мы подсмотрели в модном ресторане — и теперь готовим дома. Сочетание свежего шпината, сладкой голубики и солоноватой феты создает потрясающий вкус. Идеальный вариант для легкого ужина или изысканного перекуса.
Ингредиенты:
- молодой шпинат — 60 г;
- голубика — 120 г;
- огурцы — 1–2 шт.;
- сыр фета — 50 г;
- мята — несколько листочков;
- семечки — по вкусу.
Для заправки:
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- мед — 1 ч. л.
Приготовление:
- Шпинат и голубику промыть, обсушить.
- Огурцы нарезать, фету раскрошить.
- Смешать масло, лимонный сок и мед.
- Соединить все ингредиенты в салатнице.
- Посыпать семечками, полить заправкой.
Яркий, свежий и невероятно вкусный — этот салат удивит даже искушенных гурманов. Попробуйте — и убедитесь сами!
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