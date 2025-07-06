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06 июля 2025 в 10:24

Добавили в салат эту ягоду — получили шедевр! Трюк из модного ресторана

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот салат с голубикой и фетой мы подсмотрели в модном ресторане — и теперь готовим дома. Сочетание свежего шпината, сладкой голубики и солоноватой феты создает потрясающий вкус. Идеальный вариант для легкого ужина или изысканного перекуса.

Ингредиенты:

  • молодой шпинат — 60 г;
  • голубика — 120 г;
  • огурцы — 1–2 шт.;
  • сыр фета — 50 г;
  • мята — несколько листочков;
  • семечки — по вкусу.

Для заправки:

  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • лимонный сок — 1 ст. л.;
  • мед — 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Шпинат и голубику промыть, обсушить.
  2. Огурцы нарезать, фету раскрошить.
  3. Смешать масло, лимонный сок и мед.
  4. Соединить все ингредиенты в салатнице.
  5. Посыпать семечками, полить заправкой.

Яркий, свежий и невероятно вкусный — этот салат удивит даже искушенных гурманов. Попробуйте — и убедитесь сами!

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

еда
салаты
ягоды
сыры
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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