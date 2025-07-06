Добавили в салат эту ягоду — получили шедевр! Трюк из модного ресторана

Добавили в салат эту ягоду — получили шедевр! Трюк из модного ресторана

Этот салат с голубикой и фетой мы подсмотрели в модном ресторане — и теперь готовим дома. Сочетание свежего шпината, сладкой голубики и солоноватой феты создает потрясающий вкус. Идеальный вариант для легкого ужина или изысканного перекуса.

Ингредиенты:

молодой шпинат — 60 г;

голубика — 120 г;

огурцы — 1–2 шт.;

сыр фета — 50 г;

мята — несколько листочков;

семечки — по вкусу.

Для заправки:

оливковое масло — 2 ст. л.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

мед — 1 ч. л.

Приготовление:

Шпинат и голубику промыть, обсушить. Огурцы нарезать, фету раскрошить. Смешать масло, лимонный сок и мед. Соединить все ингредиенты в салатнице. Посыпать семечками, полить заправкой.

Яркий, свежий и невероятно вкусный — этот салат удивит даже искушенных гурманов. Попробуйте — и убедитесь сами!

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.