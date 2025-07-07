Известный немецкий курорт угодил в скандал, связанный с Гитлером Bild: курорт Бинц прорекламировал себя снимком с отсылкой к эпохе Гитлера

Популярный немецкий курорт Бинц на острове Рюген в Балтийском море оказался в центре скандала, после того как в соцсетях опубликовал черно-белую фотографию, датированную 1938 годом — временем правления Гитлера. Как сообщает издание Bild, это вызвало шквал критики.

Исторический контекст делает публикацию особенно кощунственной. Именно в 1938 году в Бинце прошла насильственная экспроприация курортов, принадлежавших евреям. Всего через несколько месяцев, в ноябрьских погромах («Хрустальная ночь»), тысячи евреев по всей Германии были лишены прав, ограблены и убиты. Редакция запросила комментарий у администрации курорта.

Этот пост — ужасная и прискорбная ошибка. Нам очень, очень жаль — мы глубоко сожалеем. Разумеется, мы немедленно удалили публикацию, — заявила представительница курорта.

Издание отмечает, что, несмотря на этот инцидент, общественность Рюгена в последнее время активно занимается переосмыслением нацистского прошлого региона. В частности, планируется создать новый музей культуры памяти.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала выдвижение экс-министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на пост председателя Генассамблеи. Она назвала это позором и оскорблением памяти основателей организации, в частности потому что политик гордится нацистским прошлым своей семьи.