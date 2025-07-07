Аэропорт Саратова временно прекратил работу Росавиация: в аэропорту Саратова введены ограничения на прием и выпуск самолетов

Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Саратова (Гагарин; код ИКАО: UWSG), сообщил в Telegram пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко. По его информации, прием и выпуск воздушных судов запрещен.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал он.

Ранее петербургский аэропорт Пулково призвал пассажиров вечерних и ночных рейсов следить за возможными переносами вылетов с помощью онлайн-табло, сообщили в Росавиации. В авиагавани также попросили не приезжать заранее, если уже стало известно о переносе рейса.

До этого появилась информация, что в Пулково отменили 90 рейсов на прилет и вылет, еще 37 рейсов на вылет задерживались. Для недопущения очередей доступ пассажиров в «чистую зону» был временно ограничен.

Также в Росавиации сообщали, что авиатранспортная система России справляется с периодическим вмешательством в ее работу извне, а у перевозчиков достаточно ресурсов для работы в сложившихся условиях. В ведомстве добавили, что совместно с Минтрансом России контролируют работу отечественного воздушного транспорта в условиях временно возникающих ограничений, которые вводятся для обеспечения безопасности полетов.