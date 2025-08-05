Кабачковая икра-паштет «Пальчики оближешь»! Классический рецепт. Если вы ещё не пробовали эту кабачковую икру — скорее сохраняйте! Нежная, ароматная, с пикантной ноткой, она исчезает со стола моментально!

Ингредиенты:

Кабачки (можно перезрелые) — 5 кг

Морковь — 1 кг

Лук — 1 кг

Томатная паста — 350 г

Сахар — 1/2 стакана

Соль — 2 ст. л.

Уксус 9% — 2 ст. л.

Растительное масло — 1 стакан

Чёрный перец — 1 ч. л.

Красный перец — 1/2 ч. л.

Приготовление

Овощи очистить, нарезать и обжарить до золотистости. Переложить в казан, тушить 1 час. Добавить томатную пасту и специи, готовить ещё 25 минут. Взбить блендером до однородности, в конце влить уксус. Разложить по стерильным банкам, закатать и укутать.

Икра хранится отлично, а её вкус покорит даже самых привередливых! Попробуйте — и зимой будет настоящее лакомство!

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