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05 августа 2025 в 10:30

Кабачковая икра-паштет «Пальчики оближешь»! Классический рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковая икра-паштет «Пальчики оближешь»! Классический рецепт. Если вы ещё не пробовали эту кабачковую икру — скорее сохраняйте! Нежная, ароматная, с пикантной ноткой, она исчезает со стола моментально!

Ингредиенты:

  • Кабачки (можно перезрелые) — 5 кг
  • Морковь — 1 кг
  • Лук — 1 кг
  • Томатная паста — 350 г
  • Сахар — 1/2 стакана
  • Соль — 2 ст. л.
  • Уксус 9% — 2 ст. л.
  • Растительное масло — 1 стакан
  • Чёрный перец — 1 ч. л.
  • Красный перец — 1/2 ч. л.

Приготовление

  1. Овощи очистить, нарезать и обжарить до золотистости. Переложить в казан, тушить 1 час. Добавить томатную пасту и специи, готовить ещё 25 минут.
  2. Взбить блендером до однородности, в конце влить уксус. Разложить по стерильным банкам, закатать и укутать.

Икра хранится отлично, а её вкус покорит даже самых привередливых! Попробуйте — и зимой будет настоящее лакомство!

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соленья
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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