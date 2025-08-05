Кабачки в масле не жарю: есть рецепт проще! Кабачковые башенки с фаршем!

Кабачковые башенки с фаршем вкуснее жареных! Сезон кабачков в разгаре, и, если вам уже надоели привычные жареные кружочки, этот рецепт станет настоящим спасением! Представьте: нежные кабачки, сочный фарш и хрустящая сырная корочка — сочетание, от которого невозможно оторваться. А главное — никакой возни со сковородой и тоннами масла, все запекается в духовке и получается невероятно вкусным и полезным.

Для начала берем 3–4 молодых кабачка — их даже чистить не нужно, только хорошо промыть. Нарезаем кружочками толщиной около 5–7 мм. Теперь готовим фарш: 800 г любого фарша (я люблю смесь свинины и говядины) смешиваем с 3 мелко нарезанными луковицами, 2 зубчиками чеснока, солью и перцем по вкусу. Можно добавить любимые специи — у меня это немного паприки и сушеного базилика. Теперь самое интересное: берем кружочек кабачка, кладем на него ложку фарша, сверху еще один кружок и снова фарш — получаются такие аппетитные башенки. Аккуратно выкладываем их в форму для запекания — нестрашно, если они будут немного наклоняться, это даже придаст блюду шарм.

Теперь готовим заливку: 5 яиц взбиваем с 400 г сметаны, добавляем щепотку соли и перца. Заливаем этой смесью наши кабачковые башенки, сверху обильно посыпаем 100 г тертого сыра (отлично подходит и твердый, и моцарелла). Отправляем в разогретую до 170 градусов духовку на 1,5 часа — нужно, чтобы появилась румяная корочка, а кабачки стали совсем мягкими. Запах стоит невероятный! Подаем горячими, разрезав на порции — внутри сочная начинка, нежные кабачки, а сверху хрустящий сыр. Это блюдо хорошеет на второй день, так что смело можно приготовить с запасом. Попробуйте — и обычные кабачки заиграют для вас новыми красками!

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