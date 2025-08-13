Из сырого кабачка собрала обалденный салат! «Скороешка» — просто и вкусно!

Салат «Скороешка» — легкий, яркий и пикантный! Идеальный вариант для тех, кто ценит свежесть и быстроту приготовления! Этот овощной салат сочетает хрустящие ленты кабачка, моркови и огурца с сочными черри, а пикантная заправка с медом, лимоном и чесноком придает ему неповторимый вкус.

Ингредиенты:

1 кабачок, 1 морковь, 1 огурец, 8 помидоров черри, 5 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. меда, 1 ч. л. лимонного сока, 1 зубчик чеснока, соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Нарезка овощей. Помидоры черри разрежьте на половинки. Кабачок, морковь и огурец нарежьте тонкими лентами с помощью овощечистки. Заправка. Чеснок измельчите, смешайте с оливковым маслом, медом, лимонным соком, солью и перцем. Сборка. В миске соедините овощи, полейте заправкой и аккуратно перемешайте.

Подавайте сразу — салат хрустящий, сочный и очень ароматный! Отличный гарнир или легкий ужин. Приятного аппетита!

