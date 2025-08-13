Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 20:00

Из сырого кабачка собрала обалденный салат! «Скороешка» — просто и вкусно!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Скороешка» — легкий, яркий и пикантный! Идеальный вариант для тех, кто ценит свежесть и быстроту приготовления! Этот овощной салат сочетает хрустящие ленты кабачка, моркови и огурца с сочными черри, а пикантная заправка с медом, лимоном и чесноком придает ему неповторимый вкус.

Ингредиенты:

1 кабачок, 1 морковь, 1 огурец, 8 помидоров черри, 5 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. меда, 1 ч. л. лимонного сока, 1 зубчик чеснока, соль, перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарезка овощей. Помидоры черри разрежьте на половинки. Кабачок, морковь и огурец нарежьте тонкими лентами с помощью овощечистки.

  2. Заправка. Чеснок измельчите, смешайте с оливковым маслом, медом, лимонным соком, солью и перцем.

  3. Сборка. В миске соедините овощи, полейте заправкой и аккуратно перемешайте.

Подавайте сразу — салат хрустящий, сочный и очень ароматный! Отличный гарнир или легкий ужин. Приятного аппетита!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

рецепты
салаты
кулинария
кабачки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России предложили новые рекомендации по составлению школьных расписаний
Росатом бьет тревогу из-за обстрелов Запорожской АЭС
Трамп раскрыл, как Пашинян хвастался преимуществом Армении перед США
Гладков сообщил о количестве пострадавших при атаке дрона
Раскрыто число жертв из-за участившихся атак ВСУ на ЗАЭС
Как красиво и необычно подарить деньги? 30 идей
Под ключ: как строят коммуникации для новых жилых комплексов
ВСУ атаковали российский регион шестой раз за день
Котел скоро захлопнется: ситуация на фронтах СВО вечером 13 августа
Северный флот назвал точное число участников масштабных учений
«Гей-триархат»: разоблачитель жены Макрона, раскрыла, кто правит Западом
Умер российский спортивный комментатор
UFC впервые в истории проведет бой в одном неожиданном месте
Наталья Водянова снялась для известного бренда в полупрозрачном платье
Драка россиян из-за книги по эзотерике попала на видео
Следователь купила квартиру у пенсионерки с деменцией за 1,5 млн рублей
Отключили горячую воду: куда звонить и как добиться перерасчета?
Не оставит шанса конкурсантам: зачем дочь Джексона зовут на «Интервидение»
В России назвали опасную особенность китайских гибридных авто
Ротару, Виторган, Пугачева: как живут уехавшие за границу внуки звезд
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Татарская хрустящая лепешка: простая и быстрая катлама на сковороде
Общество

Татарская хрустящая лепешка: простая и быстрая катлама на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.