Илон Маск оценил звучание русского языка

https://static.news.ru/photo/8a5c3bc8-9da4-11ea-8a3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ding Ting/Global Look Press

Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск всё чаще отвечает на посты на русском языке. В этот раз он отреагировал на фото свежеиспечённого хлеба.

При этом Маск никак не прокомментировал само блюдо, однако высказался о звучании русского языка.

Мне очень нравится звучание русского языка, — написал он.

Некоторые интернет-пользователи отметили, что русский нравится только до тех пор, пока не узнаешь его сленг. На это изобретатель не совсем в тему ответил: «Когда рак на горе свистнет».

Ранее NEWS.ru писал, что Илон Маск обругал бывшего американского министра труда Роберта Райха на русском языке. Райх до этого написал в Twitter, что Маск «угрожает лишить работы людей».