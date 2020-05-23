Илон Маск оценил звучание русского языка

Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск всё чаще отвечает на посты на русском языке. В этот раз он отреагировал на фото свежеиспечённого хлеба.
При этом Маск никак не прокомментировал само блюдо, однако высказался о звучании русского языка.
Мне очень нравится звучание русского языка, — написал он.
Некоторые интернет-пользователи отметили, что русский нравится только до тех пор, пока не узнаешь его сленг. На это изобретатель не совсем в тему ответил: «Когда рак на горе свистнет».
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Ранее NEWS.ru писал, что Илон Маск обругал бывшего американского министра труда Роберта Райха на русском языке. Райх до этого написал в Twitter, что Маск «угрожает лишить работы людей».
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