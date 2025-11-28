День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 22:48

Идеальный говяжий язык на Новый год: с такой вкуснотой никто даже не посмотрит на канапе и закуски

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Правильно приготовленный говяжий язык станет деликатесным украшением праздничного стола. С такой вкуснотой никто даже не посмотрит на канапе и закуски. Рассказываем, как приготовить идеальный говяжий язык на Новый год.

Начните с выбора свежего продукта весом 1–1,5 кг. Тщательно вымойте язык, залейте холодной водой на 1–2 часа. После замачивания соскоблите верхний слой. Для бульона возьмите 3 л воды, 1 морковь, 1 луковицу, корень петрушки, 2 лавровых листа, 5–7 горошин душистого перца. Варите язык 2,5–3 часа на медленном огне под крышкой, снимая пену. Солите только за 30 минут до готовности, иначе он будет жестким. Проверьте готовность вилкой — она должна легко входить в мякоть. Ключевой секрет: сразу после варки погрузите горячий язык в ледяную воду на 5–10 минут — это позволит легко снять кожицу. Очищенный язык верните в процеженный бульон на 15 минут для насыщения ароматом.

Вкус идеально приготовленного языка — нежный, сочный, с тонким молочным оттенком и благородной текстурой, которая превосходит даже лучшие сорта ветчины. Нарезанный тонкими ломтиками, он станет настоящим гастрономическим хитом вашего праздника!

Ранее стало известно, как легко почистить и идеально сварить кальмары за 2 минуты.

Проверено редакцией
рецепты
советы
мясо
застолье
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Осталось только 40 разбойников»: Дмитриев прокомментировал отставку Ермака
Песков пролил свет на реальную политическую ситуацию в Киеве
В Татарстане начался пожар площадью пять тысяч квадратных метров
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2026 год
Россия и Индия договорились о порядке отправки военных и техники
Экс-депутат Рады раскрыл последствия отставки Ермака для Украины
Еще один танкер вспыхнул в Черном море
«Ты что сделал для родины?»: жизнь и подвиг погибшего героя СВО
Пассажирский самолет занесло в сугроб при посадке
В Челябинске мужчина избил девушку и сбросил ее с балкона пятого этажа
Песков раскрыл подробности встречи Путина и Уиткоффа
В Новочеркасске расследуют загадочную смерть 14-летней девочки
Прилепин заявил, что уже вторую неделю находится в зоне СВО
Следовавший в Новороссийск танкер загорелся в Черном море
Внебрачный сын Жириновского проиграл суд за наследство
Турист упал за борт круизного лайнера и исчез
Подпольные мини-студии для мигрантов нашли на территории российского завода
Суд арестовал основательницу рехаба в Подмосковье
Змея напала на россиянина во время спасения жабы
Издатель объяснил, зачем сейчас нужны книги об СВО
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Сырники отменяю. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Сырники отменяю. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Крутая закуска к вину на Новый год: печем картофельный блин и кладем вкуснейшую начинку
Общество

Крутая закуска к вину на Новый год: печем картофельный блин и кладем вкуснейшую начинку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.