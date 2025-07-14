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14 июля 2025 в 18:00

И с творогом, и с блинчиками! Обалденная «Вишня в шоколаде» за 30 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вишнёвое варенье «Вишня в шоколаде» — зимний десерт с характером! Этот необычный рецепт превращает привычное вишнёвое варенье в изысканный десерт с глубоким шоколадным послевкусием. Идеальное сочетание кисловатой ягоды и горьковатого какао напоминает изысканные конфеты ручной работы. Зимним вечером такая сладость с чашкой кофе создаст атмосферу уюта.

Подготовьте 1 кг вишни — удалите косточки, сохранив сок. В эмалированной кастрюле смешайте ягоды с 800 г сахара, оставьте на 3–4 часа для выделения сока. Поставьте на средний огонь, доведите до кипения, постоянно помешивая. Варите 15 минут, аккуратно снимая пену.

Введите 80–100 г качественного какао-порошка, тщательно размешайте до полного растворения. Проварите ещё 10 минут на слабом огне — масса загустеет и приобретёт благородный шоколадный оттенок. Горячим разлейте по стерильным банкам, закатайте.

Для пикантности можно добавить щепотку корицы или 1–2 ст. л. коньяка в конце варки. Подавайте с мороженым, творогом или просто на кусочке свежего багета. Через месяц хранения вкус станет особенно гармоничным.

вишня
рецепты
варенье
домашние заготовки
Мария Левицкая
М. Левицкая
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