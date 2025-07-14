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14 июля 2025 в 13:09

Крыжовник смешиваю с вишней! На выходе нереально вкусное варенье на зиму!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Варенье из крыжовника с вишней — рубиновое летнее наслаждение! Этот необычный дуэт ягод создает идеальный баланс кислинки и сладости. Крыжовник придает варенью благородную густоту, а вишня — насыщенный аромат. Готовится без сложных манипуляций, а зимой напоминает о солнечных днях.

Переберите 1 кг крыжовника, удалите хвостики и разрежьте каждую ягоду пополам. 500 г вишни освободите от косточек. Слоями уложите ягоды в эмалированную посуду, пересыпая 1,2 кг сахара. Оставьте на 5–6 часов, пока не выделится сок.

Поставьте на медленный огонь, аккуратно помешивая, доведите до кипения. Проварите 5 минут, снимая пену. Остудите полностью (около 8 часов), затем повторите варку 10 минут. Горячим разлейте по стерильным банкам, закатайте.

Совет: для пикантности добавьте в конце варки 2–3 гвоздички. Храните в темном месте — через месяц вкус станет еще гармоничнее. Идеально подходит к сырникам и творожным запеканкам.

Ранее сообщалось, как приготовить турецкие лепешки гезлеме.

ягоды
рецепты
домашние заготовки
варенье
Мария Левицкая
М. Левицкая
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