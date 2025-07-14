Этот яблочный конфитюр с имбирём вы полюбите с первой ложки! Вкуснятина

Этот яблочный конфитюр с имбирём вы полюбите с первой ложки! Вкуснятина

Этот яблочный конфитюр с имбирём вы полюбите с первой ложки! Вот рецепт вкусняшки! Если хотите удивить близких вкусной и ароматной домашней заготовкой, попробуйте этот яблочный конфитюр с имбирём. Пряный имбирь придаёт десерту необычную пикантность, а нежные яблоки делают его насыщенно сладким. Идеально для перерыва на чай!

Ингредиенты

Яблоки — 1,5 кг

Вода — 200 мл

Лимонный сок — 1 шт.

Сахар — 1 кг

Имбирь — 100 г

Приготовление

Яблоки очистите от кожуры и нарежьте мякоть на мелкие кубики. Имбирь очистите и натрите на тёрке, чтобы придать конфитюру пряный аромат и остринку. В кастрюле разогрейте воду вместе с лимонным соком. Добавьте сахар и доведите смесь до кипения. Варите сироп 5 минут, чтобы сахар растворился. Всыпьте яблоки и тёртый имбирь в горячий сироп. Уменьшите огонь до минимального и варите, помешивая, около 45 минут. Конфитюр должен загустеть и стать однородным. Горячий конфитюр аккуратно разложите по банкам и плотно закройте крышками. Оставьте остывать при комнатной температуре.

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