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14 июля 2025 в 10:00

Этот яблочный конфитюр с имбирём вы полюбите с первой ложки! Вкуснятина

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот яблочный конфитюр с имбирём вы полюбите с первой ложки! Вот рецепт вкусняшки! Если хотите удивить близких вкусной и ароматной домашней заготовкой, попробуйте этот яблочный конфитюр с имбирём. Пряный имбирь придаёт десерту необычную пикантность, а нежные яблоки делают его насыщенно сладким. Идеально для перерыва на чай!

Ингредиенты

  • Яблоки — 1,5 кг
  • Вода — 200 мл
  • Лимонный сок — 1 шт.
  • Сахар — 1 кг
  • Имбирь — 100 г

Приготовление

  1. Яблоки очистите от кожуры и нарежьте мякоть на мелкие кубики. Имбирь очистите и натрите на тёрке, чтобы придать конфитюру пряный аромат и остринку. В кастрюле разогрейте воду вместе с лимонным соком. Добавьте сахар и доведите смесь до кипения. Варите сироп 5 минут, чтобы сахар растворился.
  2. Всыпьте яблоки и тёртый имбирь в горячий сироп. Уменьшите огонь до минимального и варите, помешивая, около 45 минут. Конфитюр должен загустеть и стать однородным.
  3. Горячий конфитюр аккуратно разложите по банкам и плотно закройте крышками. Оставьте остывать при комнатной температуре.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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