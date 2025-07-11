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11 июля 2025 в 10:45

Мы придумали, куда деть тонны кабачков! Варим варенье с вишней — это шедевр

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мы придумали, куда деть тонны кабачков! Варим варенье с вишней — это шедевр! Кабачки в этом рецепте удивительно маскируются под фрукты, превращаясь в ароматное вишневое варенье. Вкус получается насыщенным, словно настоящая спелая вишня, а внешний вид напоминает дольки дыни или груши. Такой способ заготовки точно не позволит урожаю пропасть.

Ингредиенты

  • Вишня — 500 г
  • Кабачки — 250 г
  • Сахар — 500 г

Приготовление

  1. Вишню переберите, промойте и удалите косточки. Засыпьте ягоды сахаром и оставьте на 4–6 часов, чтобы они пустили сок. Кабачки очистите, вырежьте семена, а оставшуюся мякоть нарежьте кубиками по размеру с вишней. Выложите кабачки вместе с вишней и сиропом в кастрюлю, доведите смесь до кипения, затем остудите.
  2. Повторите процесс кипячения и охлаждения 3–4 раза, чтобы добиться нужной консистенции варенья. Простерилизуйте банки и крышки, разложите варенье по банкам и закройте крышками. Переверните банки, укутайте одеялом и оставьте остывать, после чего храните в прохладном месте.

Ранее мы делились рецептом правильного клубничного варенья. Целые ягодки и без долгой варки!

вишня
кабачки
простой рецепт
варенье
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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