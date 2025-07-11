Мы придумали, куда деть тонны кабачков! Варим варенье с вишней — это шедевр

Мы придумали, куда деть тонны кабачков! Варим варенье с вишней — это шедевр

Мы придумали, куда деть тонны кабачков! Варим варенье с вишней — это шедевр! Кабачки в этом рецепте удивительно маскируются под фрукты, превращаясь в ароматное вишневое варенье. Вкус получается насыщенным, словно настоящая спелая вишня, а внешний вид напоминает дольки дыни или груши. Такой способ заготовки точно не позволит урожаю пропасть.

Ингредиенты

Вишня — 500 г

Кабачки — 250 г

Сахар — 500 г

Приготовление

Вишню переберите, промойте и удалите косточки. Засыпьте ягоды сахаром и оставьте на 4–6 часов, чтобы они пустили сок. Кабачки очистите, вырежьте семена, а оставшуюся мякоть нарежьте кубиками по размеру с вишней. Выложите кабачки вместе с вишней и сиропом в кастрюлю, доведите смесь до кипения, затем остудите. Повторите процесс кипячения и охлаждения 3–4 раза, чтобы добиться нужной консистенции варенья. Простерилизуйте банки и крышки, разложите варенье по банкам и закройте крышками. Переверните банки, укутайте одеялом и оставьте остывать, после чего храните в прохладном месте.

Ранее мы делились рецептом правильного клубничного варенья. Целые ягодки и без долгой варки!