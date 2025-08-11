И к мясу, и на бутерброды. Обалденный кетчуп из кабачков на зиму!

И к мясу, и на бутерброды. Обалденный кетчуп из кабачков на зиму!

Когда гигантские кабачки уже не годятся для оладий, а выбросить рука не поднимается, этот рецепт станет настоящим спасением. Домашний кетчуп из кабачков — удивительно вкусная и бюджетная альтернатива магазинным соусам. Сладковатый, с приятной кислинкой и пикантными нотками специй, он идеально дополнит мясо, пасту и даже обычные бутерброды.

Процесс приготовления

Очистите 1,5 кг кабачков от кожуры и семян, нарежьте кубиками вместе с 500 г репчатого лука. Переложите овощи в кастрюлю с толстым дном, посолите (1,5 ч. л.) и оставьте на 15 минут — они дадут сок. Затем поставьте на медленный огонь и тушите 20 минут до мягкости. Погружным блендером превратите массу в однородное пюре. Добавьте 500 г томатной пасты, 100 г сахара и мешочек со специями (10 горошин душистого перца, по 1/2 ч. л. кориандра, гвоздики и черного перца). Варите 25 минут, периодически помешивая. В конце влейте 60 мл уксуса, добавьте по 1/2 ч. л. молотой корицы и острого перца, прокипятите еще 2 минуты. Горячий кетчуп разлейте по стерильным банкам и закатайте.

Этот соус удивит вас насыщенным вкусом — никто не догадается, что в основе лежат обычные кабачки! А еще он отлично хранится всю зиму, напоминая о летнем изобилии. Попробуйте — и перезревшие кабачки станут вашими кулинарными союзниками!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.