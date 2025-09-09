Хрустящий кабачковый тарт с сыром! Хит на ужин за 20 минут: просто и вкусно

Элегантный, ароматный и невероятно вкусный тарт с кабачками и сыром — это идеальное блюдо для летнего ужина или торжественного приема! Оно сочетает хрустящую основу, нежную овощную начинку и золотистую сырную корочку.

Приготовьте песочное тесто: смешайте 200 г муки, 100 г холодного сливочного масла, натертого на терке, 1 яйцо и щепотку соли. Замесите тесто, заверните в пленку и уберите в холодильник на 30 минут. Раскатайте тесто, выложите в форму с бортиками, сделайте проколы вилкой и выпекайте 15 минут при 180 °C. Нарежьте 2 молодых кабачка тонкими кружками. В миске взбейте 200 мл сливок, 2 яйца, 100 г тертого сыра, соль, перец и щепотку мускатного ореха. На слегка остывшую основу выложите кабачки веером, залейте сливочно-сырной смесью. Посыпьте 50 г тертого пармезана. Выпекайте 30–35 минут до золотистой корочки.

Дайте тарту остыть 15 минут. Подавайте теплым, украсив зеленью и цветами кабачков. Этот пирог хорош как горячим, так и холодным — его вкус раскрывается по-новому! Идеальное сочетание легкости и сытности.

