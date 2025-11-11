Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 12:05

Хрустящие тыквенные палочки. Без тонны масла и жира. Макаю в сметану — объедение!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Есть блюда, которые с первого вкуса возвращают в детство. Тыквенные палочки — как раз такая магия на завтрак. Представьте: хрустящие снаружи и нежные внутри золотистые палочки, которые можно макать то в прохладную сметану, то в сладкое малиновое варенье. Это идеальный баланс пользы и удовольствия, ведь тыква дарит солнечное настроение и витамины, а хрустящая корочка из манки делает процесс еды настоящим праздником. Такой завтрак порадует и детей, и взрослых, превратив обычное утро в маленькое кулинарное приключение.

Возьмите 400 г тыквенной мякоти, 3 ст. л. манной крупы, 1 яйцо, щепотку соли и сахар по вкусу. Тыкву натрите на мелкой терке, слегка отожмите лишний сок. Добавьте к тыквенной массе манку, яйцо, соль и сахар, тщательно перемешайте и оставьте на 10 минут, чтобы манка набухла. Затем руками, смоченными в воде, формируйте небольшие палочки. Обваляйте их в дополнительной манке и обжаривайте на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом до румяной корочки со всех сторон. Подавайте сразу же, пока они хрустящие, с любимыми соусами — сметаной, вареньем или медом.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

Читайте также
Тыквенные оладьи за 10 минут: вкуснятина для осеннего завтрака. Не бойтесь добавлять в рецепты тыкву — это просто и полезно
Общество
Тыквенные оладьи за 10 минут: вкуснятина для осеннего завтрака. Не бойтесь добавлять в рецепты тыкву — это просто и полезно
Как заморозить тыкву кусочками и пюре: два способа для любых блюд
Семья и жизнь
Как заморозить тыкву кусочками и пюре: два способа для любых блюд
Свиная рулька в фольге: секрет хрустящей корочки за 2 часа
Семья и жизнь
Свиная рулька в фольге: секрет хрустящей корочки за 2 часа
Банка сметаны и немного муки — пеку хрустящие вергуны: очень воздушная и пышная выпечка к чаю
Общество
Банка сметаны и немного муки — пеку хрустящие вергуны: очень воздушная и пышная выпечка к чаю
Освежаем кухонную утварь: как привести в порядок сильно пригоревшую кастрюлю
Общество
Освежаем кухонную утварь: как привести в порядок сильно пригоревшую кастрюлю
тыква
рецепты
кулинария
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генерал заявил о серьезных последствиях угона МиГ-31 разведкой Украины
Российские военнослужащие освободили еще один населенный пункт в Запорожье
Песков раскрыл одну деталь о возможном разговоре Путина и Трампа
Россиянин напал на беременную женщину с пистолетом
Синичкин день: как встретить и чем помочь птицам
Появились кадры с места взрыва в Пакистане
Песков рассказал, как Россия выстраивает отношения с новыми властями Сирии
История про пленившего пятерых украинцев бойца ВС РФ войдет в сериал об СВО
Момент обрушения обломков горнолыжного комплекса на машины попал на видео
Адвокат сестер Хачатурян отреагировал на отклонение апелляционных жалоб
«Мы давно знаем»: российский врач о новом смертельном вирусе РСВ
Десятки россиян пострадали в жутком ДТП в Египте, есть жертвы: подробности
Полиция поймала мужчину, забившего барана во дворе многоэтажки
В России готовятся изменить ставку по семейной ипотеке
Муж ударил ножом жену из-за семейной ссоры в Дагестане
В ГД рассказали, какие льготы может получить малый бизнес из моногородов
Турецкие банки вводят барьеры для операций с Россией
Экономист оценил идею платить женам зарплату за домашний труд
В столице Пакистана прогремел взрыв
Стало известно, что сделают с телом одного из «отцов» соц-арта
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.