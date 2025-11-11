Хрустящие тыквенные палочки. Без тонны масла и жира. Макаю в сметану — объедение!

Есть блюда, которые с первого вкуса возвращают в детство. Тыквенные палочки — как раз такая магия на завтрак. Представьте: хрустящие снаружи и нежные внутри золотистые палочки, которые можно макать то в прохладную сметану, то в сладкое малиновое варенье. Это идеальный баланс пользы и удовольствия, ведь тыква дарит солнечное настроение и витамины, а хрустящая корочка из манки делает процесс еды настоящим праздником. Такой завтрак порадует и детей, и взрослых, превратив обычное утро в маленькое кулинарное приключение.

Возьмите 400 г тыквенной мякоти, 3 ст. л. манной крупы, 1 яйцо, щепотку соли и сахар по вкусу. Тыкву натрите на мелкой терке, слегка отожмите лишний сок. Добавьте к тыквенной массе манку, яйцо, соль и сахар, тщательно перемешайте и оставьте на 10 минут, чтобы манка набухла. Затем руками, смоченными в воде, формируйте небольшие палочки. Обваляйте их в дополнительной манке и обжаривайте на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом до румяной корочки со всех сторон. Подавайте сразу же, пока они хрустящие, с любимыми соусами — сметаной, вареньем или медом.

