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01 августа 2025 в 07:14

Хрустящие гренки с луком и яйцом! Необычная вкуснятина на завтрак!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Гренки с луком и яйцом — хрустящее удовольствие в любое время дня! Когда хочется чего-то простого, вкусного и сытного, эти гренки становятся идеальным решением. Хрустящий хлеб, нежная яичная начинка с сочным зеленым луком и пикантный чесночный аромат — сочетание, от которого невозможно отказаться! Это блюдо спасает меня, когда гости на пороге или просто нет времени на сложные завтраки.

Готовим шаг за шагом:

Начните с подготовки ингредиентов. 3 яйца сварите вкрутую (8-9 минут), остудите и очистите. Пучок зеленого лука тщательно промойте и мелко нарежьте. Зубчик чеснока очистите и пропустите через пресс или мелко порубите.

Нарезной батон (около 10-12 ломтиков) обжарьте на сухой сковороде или в тостере до золотистой корочки с одной стороны. Можно слегка смазать сковороду сливочным маслом для более насыщенного вкуса.

Обжаренную сторону каждого ломтика смажьте тонким слоем майонеза (около 1/2 ч. л. на кусочек). Для более яркого вкуса можно смешать майонез с чесноком заранее. Сверху натрите или слегка надавите зубчиком чеснока — так аромат будет тоньше.

Яйца нарежьте тонкими кружочками или мелкими кубиками. Выложите на гренки, слегка прижимая, чтобы начинка не осыпалась. Щедро посыпьте рубленым зеленым луком — он придаст свежесть и витаминный заряд.

Подавайте сразу же, пока хлеб сохраняет хрусткость. Эти гренки станут отличным завтраком с чашкой кофе, сытным перекусом в обед или необычной закуской на праздничном столе. Для детей можно сделать мини-версии — нарезав батон небольшими квадратиками. Попробуйте — и этот простой рецепт станет вашим любимым!

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гренки
рецепты
кулинария
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
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