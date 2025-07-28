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28 июля 2025 в 17:25

Хруст, простота, легкость — три причины приготовить этот салат с пекинкой!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат из пекинской капусты с колбасой и сыром — просто, сытно, по-домашнему. Когда хочется чего-то легкого, но при этом сытного, этот салат станет идеальным решением. Хрустящая пекинская капуста, сочные помидоры, нежная молочная колбаса и ароматный твердый сыр — сочетание, знакомое с детства, но от этого не менее вкусное. Лимонный сок и чеснок добавляют пикантности, а майонез связывает все ингредиенты в гармоничный ансамбль. Такой салат хорош и как самостоятельное блюдо на ужин, и как дополнение к горячему. Готовится за 15 минут — идеально для тех случаев, когда гости уже на пороге!

250 г пекинской капусты нашинкуйте тонкой соломкой. 150 г помидоров нарежьте дольками, 100 г красного лука — полукольцами. 150 г молочной колбасы и 90 г твердого сыра нарежьте брусочками. 2 зубчика чеснока пропустите через пресс. В большой миске смешайте все ингредиенты, добавьте 2 ст. л. лимонного сока, 90 г майонеза и соль по вкусу. Аккуратно перемешайте, стараясь не помять помидоры. Дайте салату настояться 10–15 минут — так вкусы лучше соединятся. Подавайте сразу, пока капуста сохраняет хрусткость.

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рецепты
пекинская капуста
кулинария
салаты
Мария Левицкая
М. Левицкая
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