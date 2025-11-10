Холодный торт за 15 минут — собираю быстрее, чем приедет доставка: идеально для внезапных гостей

Этот торт — мое секретное оружие, когда гости уже на пороге, а десерта нет. Всего 15 минут — и на столе изысканный сладкий десерт, который выглядит так, будто я готовил его часами.

Для торта мне понадобятся: вафельные коржи (1 упаковка), вареная сгущенка (1 банка), сливочное масло (180 г), сливки 33% (200 мл), грецкие орехи (100 г).

Грецкие орехи слегка обжариваю на сухой сковороде и измельчаю не слишком мелко. Сливочное масло комнатной температуры взбиваю миксером до белого пушистого состояния. Не переставая взбивать, постепенно добавляю вареную сгущенку. Взбиваю 5–7 минут до получения однородного воздушного крема. В отдельной чаше взбиваю холодные сливки до устойчивых пиков. Аккуратно соединяю сливки с кремом. Собираю торт: на блюдо выкладываю вафельный корж, смазываю его кремом (слой около 0,5 см), посыпаю частью орехов. Накрываю следующим коржом и повторяю процедуру. Верхний корж и бока торта обильно смазываю кремом и посыпаю оставшимися орехами. Накрываю торт пищевой пленкой и убираю в холодильник для пропитки минимум на 4 часа, а лучше на ночь. За это время коржи размягчатся и превратятся в нежные слои.

