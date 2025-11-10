Три начинки в одном рулете: творог, вишня и мак создают праздник вкуса — и никакой возни с тестом

Этот рулет — идеальное решение для утра, когда хочется свежей выпечки, но нет времени на замес теста. Три разных начинки в одном рулете удовлетворят вкусы всех домочадцев.

Для рулета мне понадобится: большой тонкий лаваш, желток для смазывания, кунжут. Творожная начинка: творог (360 г), сметана (160 г), сахар по вкусу, ванильный сахар (1 ч. л.). Вишневая начинка: вишня (400 г), крахмал (1 ст. л.), вода (40 мл). Маковая начинка: мак (100 г), молоко (200 мл), мед (1 ст. л.).

Готовлю начинки параллельно. Для творожной: творог смешиваю со сметаной, сахаром и ванилью до однородности. Для вишневой: вишню (свежую или размороженную) смешиваю с крахмалом, разведенным в холодной воде. Для маковой: мак заливаю молоком, довожу до кипения и томлю на медленном огне 15 минут, затем добавляю мед. Лаваш расстилаю на пергаменте. По всей длине лаваша выкладываю три полосы начинок: творожную, вишневую и остывшую маковую. Аккуратно сворачиваю лаваш плотным рулетом, перекладываю на противень швом вниз. Смазываю взбитым желтком, посыпаю кунжутом. Выпекаю в разогретой до 180°C духовке 20–25 минут до золотистой корочки. Даю немного остыть перед нарезкой.

