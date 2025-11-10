В США объяснили, чем для Украины опасно расследование ФРГ по подрывам СП

В США объяснили, чем для Украины опасно расследование ФРГ по подрывам СП WSJ: результаты расследования по СП грозят подрывом поддержки Украины

Результаты трехлетнего расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» вызывают раскол в Европе и угрожают подорвать поддержку Украины, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Немецкие детективы возлагают ответственность за произошедшее на Киев.

Издание подчеркивает, что любое судебное слушание по этому делу еще больше обострит отношения между Украиной и Германией, которая является крупнейшим финансовым спонсором Киева и поставщиком некоторых из наиболее востребованных военных систем, в частности систем ПВО. Немецкая полиция, прокуратура и другие лица, знакомые с деталями расследования, по словам источников, выстроили убедительное дело против Украины. Американские журналисты пришли к выводу, что они выстроили «четкую картину того, как украинское военное подразделение осуществляло атаки под непосредственным руководством тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного».

Следствие использовало отслеживание компаний по прокату судов, телефонных переговоров и номерных знаков. По словам источников, группа из Потсдама, занимающаяся расследованием, подготовила почву для того, чтобы власти Германии выдали ордера на арест трех военнослужащих украинского спецподразделения и четырех ветеранов-глубоководников. Согласно их информации, диверсанты преследовали цель сократить доходы России от продажи энергоресурсов и подорвать ее экономические связи с Германией.

Ранее судья Высшего земельного суда немецкого Геттингена Кай Амбос счел беспрецедентным решение Польши не выдавать Германии украинца, подозреваемого в подрыве «Северного потока». Он отметил, что подобный отказ внутри ЕС является крайней редкостью.