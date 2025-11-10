Представители немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) посетят Россию 13–16 ноября, заявил ТАСС депутат бундестага от фракции АдГ Райнер Ротфусс. По его словам, поездка необходима для поддержания диалога между странами.

Да, визит пройдет с 13 по 16 ноября, — сказал Ротфусс.

Ранее депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» Ханс Нойхофф заявил о намерении принять участие в международном конгрессе в Сочи, который пройдет 13–17 ноября. Это решение вызвало резкую критику со стороны представителей правящего блока ХДС/ХСС, которые обвинили АдГ якобы в работе в интересах Москвы.

До этого сообщалось, что рейтинг доверия к правительству Германии и канцлеру Фридриху Мерцу снизился до рекордных значений. Согласно исследованию, 66% немцев недовольны работой властей. Также опрос показал лидерство партии «Альтернатива для Германии» в электоральных предпочтениях. За нее готовы проголосовать 26% респондентов.

Руководитель отдела страновых исследований Института Европы РАН Владислав Белов ранее утверждал, что канцлер ФРГ демонстрирует слабые результаты на своем посту и игнорирует критику со стороны коллег. По словам политолога, немецкий руководитель не пользуется популярностью даже среди членов собственной партии.