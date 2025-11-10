Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 10:30

Онколог ответила, влияет ли COVID-19 на развитие рака легких

Онколог Суетина: COVID-19 не влияет на развитие рака легких

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Коронавирусная инфекция (COVID-19) не оказывает влияния на развитие рака легких, заявила NEWS.ru врач-онколог Маргарита Суетина. По ее словам, в зоне риска находятся люди с вредными привычками и предрасположенностью к заболеванию.

После COVID-19 могут сохраняться одышка, кашель и утомляемость — чаще из-за затяжного воспаления, которое постепенно проходит. Если симптомы сохраняются через 4–12 недель, то нужен осмотр врача и КТ грудной клетки, иногда спирометрия. Важно отметить, что нет доказанных данных, что COVID-19 повышает риск развития рака легких. Важнее традиционные факторы: курение, возраст, наследственность, — пояснила Суетина.

Она подчеркнула, что подготовка к посещению врача начинается с записи динамики развития симптомов, уровня переносимости физических нагрузок, принимаемых лекарственных препаратов и истории курения — это необходимо для специалиста. По словам онколога, дыхательная реабилитация и постепенное наращивание активности часто дают положительные результаты.

На КТ можно увидеть «матовое стекло» или полоски — остатки воспаления, которые часто уменьшаются со временем. Его делают при затяжных или тяжелых симптомах, несоответствии клинической картины и рентгену или для уточнения находок, — резюмировала Суетина.

Ранее академик РАН и зампредседателя Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что COVID-19 утратил свою эпидемическую активность. По его словам, для нового всплеска заболеваемости необходим новый штамм, который уже существует в природе, но пока не преодолел межвидовой барьер.

