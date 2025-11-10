Стали известны подробности аферы с продажей квартиры Долиной РИА Новости: Долина считала фиктивными сделки по продаже ее квартиры

Певица Лариса Долина считала, что сделки по продаже ее квартиры являются фиктивными, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. По ее мнению, вся операция контролировалась силовиками.

В бумагах, имеющихся в распоряжении агентства, подчеркивается, что Долина считала, что сделки заключаются фиктивно «под контролем сотрудников правоохранительных органов». По словам певицы, у нее не было планов на отчуждение квартиры.

Скандал вокруг квартиры Долиной разгорелся в августе 2024 года. Певица стала жертвой крупного обмана мошенников. Аферисты вынудили певицу продать квартиру в Москве и перевести деньги неизвестным после нескольких месяцев «обработки». Новой «владелицей» жилья считалась 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье, которая работала в столичной инженерно-консалтинговой компании.

Ранее Мосгорсуд подтвердил решение Хамовнического суда о возвращении квартиры Долиной. Иск певицы к Лурье был удовлетворен в полном объеме, право собственности ответчицы аннулировано.