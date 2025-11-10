Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 10:20

Стали известны подробности аферы с продажей квартиры Долиной

РИА Новости: Долина считала фиктивными сделки по продаже ее квартиры

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Певица Лариса Долина считала, что сделки по продаже ее квартиры являются фиктивными, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. По ее мнению, вся операция контролировалась силовиками.

В бумагах, имеющихся в распоряжении агентства, подчеркивается, что Долина считала, что сделки заключаются фиктивно «под контролем сотрудников правоохранительных органов». По словам певицы, у нее не было планов на отчуждение квартиры.

Скандал вокруг квартиры Долиной разгорелся в августе 2024 года. Певица стала жертвой крупного обмана мошенников. Аферисты вынудили певицу продать квартиру в Москве и перевести деньги неизвестным после нескольких месяцев «обработки». Новой «владелицей» жилья считалась 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье, которая работала в столичной инженерно-консалтинговой компании.

Ранее Мосгорсуд подтвердил решение Хамовнического суда о возвращении квартиры Долиной. Иск певицы к Лурье был удовлетворен в полном объеме, право собственности ответчицы аннулировано.

Лариса Долина
квартиры
мошенники
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Оргкомитет НРФ-9 объявил спикеров главных сессий деловой программы
Живодеры искалечили кота, взорвав петарду в его заднем проходе
Собчак появилась на публике в прозрачном корсете
В Госдуме назвали главное условие роста производительности труда в России
Королевская семья Британии: новости, Гарри ждет судьба Эндрю?
В ОП РФ назвали главную особенность форума «Сообщество» в 2025 году
Стало известно, представители каких профессий в России довольны работой
В США рассказали, сколько осталось Зеленскому
Вдова убитого Листьева показала редкое фото мужа с покойным Николаевым
Наступление ВС РФ на Харьков 10 ноября: кольцо вокруг Купянска смыкается
Появились детали задержания обвиняемого в подрыве «Северных потоков»
В Казахстане раскрыли, что обсудили Токаев и Мантуров в ходе встречи
Украинские власти раскрыли масштабы проблем с электроэнергией
Шотландский магазин грабят почти каждый день
Автоэксперт объяснил, чем опасны шины с «потерянными» шипами
В Приморском крае тигр украл собаку
СК возбудил уголовное дело об угрозе убийством Ларисе Долиной
Ушел из жизни рекордсмен НБА по количеству матчей в роли тренера
Физрук пытался задушить ребенка в детсаду за баловство
В Совфеде ответили на «отмену» Киевом династии Романовых
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.