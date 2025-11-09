Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 15:45

Творожный пирог по-немецки: мое открытие для воскресного чаепития — испортить нереально

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я готовлю этот пирог, потому что он стал для меня идеальным сочетанием простоты и изысканности. Когда друзья звонят и предупреждают, что заедут через час, этот рецепт спасает мою репутацию гостеприимного хозяина. Всего несколько базовых продуктов, знакомых с детства, превращаются в элегантный десерт с нежнейшей творожной начинкой и хрустящей песочной основой. А главное — его практически невозможно испортить, даже если вы никогда раньше не пекли.

Готовлю так: для основы смешиваю 200 г муки с 100 г размягченного сливочного масла, 50 г сахара и щепоткой соли. Распределяю тесто по форме, формируя бортики, и отправляю в разогретую до 180 °C духовку на 10 минут. Пока основа подрумянивается, взбиваю 500 г творога с 200 г сахара, тремя яйцами и ванилином до шелковистой консистенции. Добавляю сок половины лимона и 2 столовые ложки крахмала — он обеспечит кремовую текстуру. Заливаю начинку в основу и выпекаю 40–45 минут до легкой золотистости. Даю пирогу полностью остыть в выключенной духовке — это предотвращает появление трещин.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

Читайте также
После этого рецепта магазинное сало не покупаю: готовлю сама в рассоле
Семья и жизнь
После этого рецепта магазинное сало не покупаю: готовлю сама в рассоле
Картошка-гармошка с беконом — ужин без суеты и хлопот
Семья и жизнь
Картошка-гармошка с беконом — ужин без суеты и хлопот
Прощай, оливье, здравствуй, «Крабовая слойка»! Легкий салат из 4 продуктов
Семья и жизнь
Прощай, оливье, здравствуй, «Крабовая слойка»! Легкий салат из 4 продуктов
Скумбрия в маринаде: идеальная рыба без усилий! Самый простой рецепт
Семья и жизнь
Скумбрия в маринаде: идеальная рыба без усилий! Самый простой рецепт
Пирог со сливами по рецепту из Германии: всего 4 ингредиента и минимум усилий — вкус фантастический
Общество
Пирог со сливами по рецепту из Германии: всего 4 ингредиента и минимум усилий — вкус фантастический
еда
рецепты
десерты
Германия
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа дата, когда Дед Мороз приедет в Москву
Британцам предложили ждать ремонта дорог больше 100 лет
В Армении назвали надежного посредника для диалога с Азербайджаном
Роспотребнадзор раскрыл симптомы ботулизма после отравлений в Москве
В парламенте Азербайджана назвали условие для заключения мира с Арменией
Патриарх Кирилл высказался о собаках-поводырях в храмах
Названа цена полета на воздушном такси
«Чудо-крем» из TikTok заставил россиянок страдать
Каллас вычеркнула СССР из истории победы над нацизмом
В Киргизии заявили о конце эпохи переворотов
Игрок «Локомотива» появился на матче РПЛ с огромным синяком под глазом
Газовый коллапс и эпидемия дезертирства: новости СВО к вечеру 9 ноября
В России упали цены на аренду жилья
Британия начала расследование закупок авиатехники России в условиях санкций
Избивающий ботинками первоклассников «сын» президента попал на видео
В Австралии решили пересмотреть статус диких собак динго
Умер один из «отцов» соц-арта: фото культовых работ Эрика Булатова
Густой снегопад и дубак до −25? Погода в Москве в начале декабря: что ждать
Женщина выбросила в мусорку флаги России и заинтересовала полицейских
Собчак появилась на публике в украшении за миллионы рублей в честь 44-летия
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.