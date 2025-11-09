Пирог со сливами по рецепту из Германии: всего 4 ингредиента и минимум усилий — вкус фантастический

Пирог со сливами по рецепту из Германии: всего 4 ингредиента и минимум усилий — вкус фантастический

Я готовлю эту шарлотку, потому что она стала моим спасением в ситуациях, когда нужно быстро создать что-то вкусное и впечатляющее. Всего четыре продукта, которые всегда под рукой, элементарная техника приготовления, а результат — настоящий кулинарный шедевр. Когда в последний момент звонят друзья и предупреждают о визите, этот пирог становится моим главным козырем.

Готовлю так: пять яиц взбиваю со стаканом сахара до плотной светлой пены — это основа успеха. Постепенно вмешиваю стакан просеянной муки, двигаясь лопаткой снизу вверх. Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану. Выливаю его в смазанную форму, сверху аккуратно выкладываю половинки слив срезом вверх. Выпекаю при 180 °C 40–45 минут, не открывая духовку первые полчаса. Готовый пирог получается высоким и воздушным, с сочными сливами, которые превращаются в нежнейшую мармеладную начинку. Подаю слегка остывшим — это тот редкий случай, когда простое оказывается идеальным.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.