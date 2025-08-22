Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 11:00

Хит на завтрак! Воздушные соложеники с яблоками — просто и необычно!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Порой самые простые продукты творят на кухне настоящую магию. Соложеники с яблоками тому подтверждение! Это невероятно нежная и ароматная выпечка, которая наполнит ваш дом уютом и теплом. Хрустящая снаружи, сочная внутри, с тающей во рту яблочной начинкой — идеальное дополнение к вечернему чаепитию в кругу семьи.

Для теста нам понадобится: 200 граммов муки, 100 граммов размягченного сливочного масла, 2 столовые ложки сахара и щепотка соли. Смешиваем всё в миске до образования крошки, затем добавляем 3–4 столовые ложки холодной воды и быстро замешиваем гладкое тесто. Убираем его в холодильник на 30 минут. Тем временем готовим начинку: очищаем и нарезаем мелкими кубиками 2 крупных яблока, добавляем 2 столовые ложки сахара, 1 чайную ложку корицы и 1 столовую ложку лимонного сока. Тесто раскатываем в пласт, нарезаем на квадраты, в центр каждого выкладываем яблочную начинку. Края защипываем, формируя аккуратные конвертики. Выпекаем при 180 градусах 20–25 минут до золотистого цвета. Подаём тёплыми, припудрив сахарной пудрой!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

выпечка
яблоки
рецепты
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Урале начали строить крупнейшую фабрику по добыче золота
Двух жителей Приморья заподозрили в сотрудничестве с СБУ
Россиянка нашла в лесу 9 килограммов наркотика вместо грибов
Генерал ответил, можно ли считать украинскую авиацию уничтоженной
Журналист питался травой и мочой ради выживания в горах
В России массово жалуются на сбои в заменившем Telegram западном сервисе
«Один раз возбухнула и пожалела»: Кудрявцева о нынешних отношениях с мужем
Объект топливной инфраструктуры загорелся под Брянском после удара ВСУ
Путин поздравил азербайджанского политика с днем рождения
Мужчина спас рабочего, который едва не сгорел при взрыве газовой трубы
Белгородскую область атаковали около 100 украинских дронов
«Из России с любовью»: Микки Рурка застали за объятиями с россиянкой
Военэксперт усмотрел западный след в ударах ВСУ по «Дружбе»
Россиянам рассказали о последствиях отказа от алкоголя для организма
Коц объяснил, как Венгрия может пресечь атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба»
Китай раскритиковал «определенную страну» накануне саммита ШОС
Психолог оценила привычку людей постоянно обращаться к ИИ
В Крыму зафиксировали аварию на магистральном водоводе
Купивший «Гелендваген» на украденные миллионы охранник попался
Россиянин с остервенением отпинал женщину у бара и попал на видео
Дальше
Самое популярное
Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!
Общество

Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.