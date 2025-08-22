Хит на завтрак! Воздушные соложеники с яблоками — просто и необычно!

Порой самые простые продукты творят на кухне настоящую магию. Соложеники с яблоками тому подтверждение! Это невероятно нежная и ароматная выпечка, которая наполнит ваш дом уютом и теплом. Хрустящая снаружи, сочная внутри, с тающей во рту яблочной начинкой — идеальное дополнение к вечернему чаепитию в кругу семьи.

Для теста нам понадобится: 200 граммов муки, 100 граммов размягченного сливочного масла, 2 столовые ложки сахара и щепотка соли. Смешиваем всё в миске до образования крошки, затем добавляем 3–4 столовые ложки холодной воды и быстро замешиваем гладкое тесто. Убираем его в холодильник на 30 минут. Тем временем готовим начинку: очищаем и нарезаем мелкими кубиками 2 крупных яблока, добавляем 2 столовые ложки сахара, 1 чайную ложку корицы и 1 столовую ложку лимонного сока. Тесто раскатываем в пласт, нарезаем на квадраты, в центр каждого выкладываем яблочную начинку. Края защипываем, формируя аккуратные конвертики. Выпекаем при 180 градусах 20–25 минут до золотистого цвета. Подаём тёплыми, припудрив сахарной пудрой!

