Из пяти полосок теста получился шедевр! Нежные плетенки с яблоком к чаю

Нет ничего уютнее, чем аромат свежей выпечки, наполняющий дом. И если обычные пирожки уже приелись, то эти изящные плетёнки с яблоками станут настоящим открытием! Они выглядят как маленькие произведения кулинарного искусства, хрустящие снаружи и с тающей во рту начинкой внутри. Их секрет — в нежном дрожжевом тесте и душистой яблочной начинке с корицей, которая готовится всего несколько минут.

Для начала подогрейте 100 мл молока, растворите в нем 20 г сахара и 1/2 ч. л. дрожжей. Дайте постоять 5 минут, затем всыпьте 150 г муки и щепотку соли. Замесите тесто и влейте в него 1 ст. л. размягченного сливочного масла. Снова вымесите и уберите в тепло на 2 часа. Тем временем приготовьте начинку: 1 очищенное яблоко натрите на терке. В сотейнике растопите оставшееся масло (примерно 20 г), добавьте 1,5 ст. л. коричневого сахара, 1/2 ст. л. меда и яблочную стружку. Тушите, пока жидкость не выпарится, в конце добавьте 1 ч. л. корицы и снимите с огня. Подошедшее тесто обомните, разделите на 5 частей и раскатайте каждую в квадрат. Сделайте надрезы, как указано в рецепте, выложите начинку и аккуратно заплетите. Дайте плетёнкам постоять 1 час, смажьте желтком и выпекайте при 180 °С 25 минут до золотистого цвета. Подавайте к чаю и получайте комплименты!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.