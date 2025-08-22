Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Залежались яблоки? Готовим воздушные булочки к завтраку на сковороде

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яблочные булочки на сковороде — это быстрый и вкусный десерт, который готовится без духовки. Нежное тесто и сочная яблочная начинка делают эти булочки идеальным вариантом для завтрака или чаепития. Простой рецепт с минимальными ингредиентами понравится даже начинающим кулинарам.

Для теста смешайте 250 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 2 ст. л. сахара и щепотку соли. Добавьте 150 мл кефира и 2 ст. л. растительного масла, замесите мягкое тесто. Для начинки нарежьте 2 яблока мелкими кубиками, обжарьте с 1 ст. л. сливочного масла и 1 ч. л. корицы до мягкости. Раскатайте тесто, распределите начинку, сверните рулетом и нарежьте на порционные булочки. Обжаривайте на сухой сковороде под крышкой по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.

Готовые булочки получаются воздушными, с ароматной яблочной начинкой и легкой хрустящей корочкой.

Ранее сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

