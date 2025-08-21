Пирог-драник с сочной ягодной начинкой — шедевр из простых ингредиентов

Тертый пирог — это ароматная домашняя выпечка с невероятной текстурой: хрустящая рассыпчатая крошка сверху и сочная ягодная начинка внутри. Он прост в приготовлении и станет идеальным десертом к чаю или кофе.

Для приготовления смешайте 430 г муки, 100 г сахара, 1 ч. л. разрыхлителя и щепотку соли. Добавьте 170 г нарезанного холодного сливочного масла и порубите в крошку. В отдельной миске взбейте 2 яйца с 1 ст. л. сметаны, соедините с мучной крошкой и быстро замесите тесто. Разделите его на две неравные части (примерно 1/3 и 2/3), заверните в пленку и уберите больший ком в морозилку на 15 минут, а меньший — в холодильник.

Для начинки смешайте 600 г вишни (свежей или замороженной), 100 г сахара и 2 ст. л. крахмала. Распределите охлажденное меньшее тесто по дну формы, сделайте бортики, выложите начинку. Достаньте тесто из морозилки и натрите его на крупной терке поверх вишни. Выпекайте при 180 °C 40–50 минут до золотистой корочки.

